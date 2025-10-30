ಆಡಿಷನ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ 19 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ: ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ 17 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2025 at 5:49 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಪೊವೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 17 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ & ಟಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿಯ ಆರ್ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಬಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. "ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತೆಯಾಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೈತಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ. ನಾನು ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳೋದೇನು?: ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ನಟನೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಯ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
