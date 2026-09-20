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ಮುಂಬೈ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ BMW ಕಾರು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಮೂವರು ಸಾವು, ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

The car that was crashed in the accident
ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 3:35 PM IST

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ಮುಂಬೈ: ನಗರದ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು(BMW) ಕಾರೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ವೇಗವೇ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ಬಳಿಯ ಲಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರು ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಜಿ ಅಲಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜಯ್ ಗಜಲ್ (21) ಮತ್ತು ಧ್ರಿಯಾ ಸೇಠ್ (17) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದ 20 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಾಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟ್ರೌಮಾ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BMW CAR CRASH
ಕಾರು ಅಪಘಾತ
ಮುಂಬೈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
MUMBAI ACCIDENT

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