ETV Bharat / bharat

ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ; ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗೌರವ ನಮನ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಎಂದ ಶಾ

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

mumbai-2611-attack-anniversary-president-leads-tributes-shah-says-world-taking-note-of-indias-anti-terror-campaigns
ಭಯೋತ್ಪಾದ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಾಜ್​​ ಹೋಟೆಲ್​ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 26/11ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರರನ್ನು ಇಂದು ದೇಶವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 166 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಆ ಭೀಕರ ಘಟನೆಗೆ ಇಂದಿಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳು.

ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, "26/11 ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವಿನಮ್ರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಶವು ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸೋಣ. ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಪ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಕೂಡ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. 2008ರ ಈ ದಿನದಂದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಹೇಡಿತನದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಘೋರ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು" ಎಸಗಿದರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ನಮನ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​ ಕೂಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರಯೋಧರಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೆಲಾರ್ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

2008ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮುಂಬೈನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಲಷ್ಕರ್ - ಎ - ತೈಬಾ (ಎಲ್​ಇಟಿ) ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಕೋರರು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ಒಬೆರಾಯ್ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್, ಸಿಎಸ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನಾರಿಮನ್ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ=

TAGGED:

MUMBAI 2611
MUMBAI TERROR ATTACK ANNIVERSARY
AMIT SHAH
DEVENDRA FADNAVIS
TERROR ATTACK ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಸಿಯೆರಾ - ಸಿಯೆರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ!: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್!

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ' ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಪಾಯ!; ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಫೇಕ್​ ಆಧಾರ್​, ಪ್ಯಾನ್​!!

ವಾರ್ಷಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಗಾಬಲ್ - ವಾಡಲ್ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಏನಿದು ಆಚರಣೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.