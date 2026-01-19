ETV Bharat / bharat

ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸಹೋದರ ಪ್ರತೀಕ್

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PRATEEK YADAV ANNOUNCED DIVORCE
ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 2:24 PM IST

ಲಖನೌ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ದಿವಂಗತ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಿಶ್ತ್ (ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್) ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತೀಕ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರ್ಣಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್, ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು 'A Family Destroyer'(ಮನೆಹಾಳಿ). ಅಪರ್ಣಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಪರ್ಣಾ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ದುರದೃಷ್ಟ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತೀಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Prateek Yadav announced divorce
ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ (instagram@iamprateekyadav)

ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಬಿಶ್ತ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು. ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್: ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಫೋನ್​ ಸ್ವಿಚ್ಡ್​​ ಆಫ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಆಪ್ತರು ಸಹ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

