ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ: ಮೊಘಲ್ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ, ಆತಂಕ
ಮೊಘಲರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2025 at 3:58 PM IST
ದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಮೊಘಲ್ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೇಗಂ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವು ಅಪಾರ ಹಾನಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಘಲರ ಕೊನೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ ಆ ಮೊಘಲ್ ರಾಜವಂಶದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಕುರಿತು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯನ್ನು ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೇಗಂ ಈ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಉಗ್ರರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎಂದು ನೆನೆದು ಚಿಂತಿತರಾದರು. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೇಗಂ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಗುರುತಿನ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯನ್ನು ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ, ಏನೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ, ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ, ಮಿನಾ ಬಜಾರ್, ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಘಲರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವು ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ. ಮೊಘಲರದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಗುರುತಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊಘಲರ ವಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಾಗಲಿ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊಘಲರ ವಂಶಸ್ಥರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಈಗ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ, ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಇದರ ರೂವರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ SIT ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ: ಟಿಎಂಸಿ ಆಗ್ರಹ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ: 8 ಮೃತದೇಹಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ; ಬದುಕು ಕಸಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ