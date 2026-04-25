ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ AAP
ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
Published : April 25, 2026 at 8:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನು 'ರೈಟ್ ಟು ಕಾಲ್' (ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ) ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಕ್ಷದ (ಆಪ್) ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಂಜಾಬ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರೈಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಭಾಪತಿಗೆ ಪತ್ರ: ಆಪ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ತನ್ನ ಏಳು ಸಂಸದರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಪ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸದರು 2/3 ರಷ್ಟು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ 7 ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪ್ಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ ಛಡ್ಡಾ: ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಮತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 6 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ 10 ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ 7 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ 6 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಉಳಿದ ಸಂಸದರಾದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಕ್ರಮಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: