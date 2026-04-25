ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ AAP

ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ​ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

MPS EXIT AAP
ಪಂಜಾಬ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್​​ ಮಾನ್​ (X/@BhagwantMann)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 8:33 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನು 'ರೈಟ್​ ಟು ಕಾಲ್​' (ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ) ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಪಂಜಾಬ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್​​ ಮಾನ್​ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಕ್ಷದ (ಆಪ್​) ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್ ಅವರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರೈಟ್​ ಟು ಕಾಲ್​ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಭಾಪತಿಗೆ ಪತ್ರ: ಆಪ್​​ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ತನ್ನ ಏಳು ಸಂಸದರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಪ್​ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸದರು 2/3 ರಷ್ಟು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ 7 ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪ್​​ಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ ಛಡ್ಡಾ: ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಮತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಸದ ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 6 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಪ್ರಿಲ್​ 24 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ 10 ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ 7 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ 6 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್​​ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ, ಅಶೋಕ್​ ಮಿತ್ತಲ್​, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಉಳಿದ ಸಂಸದರಾದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಕ್ರಮಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಘವ್​​ ಛಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

