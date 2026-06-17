ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ಸಂಚಲನ: ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ತಲಾ ₹15 ಕೋಟಿ ಆಫರ್- ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ(ಯುಬಿಟಿ ಬಣ)ಯ 9 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಸೇರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 8:51 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಲು ಹಾಗು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣ ಸೇರಲು ತಲಾ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೇಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಸದರು ದೂರವಾಗುವ ವದಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಐವರು ಸಂಸದರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣ ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಾವತ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾ, "ಇದು ಸುಳ್ಳು. ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಕರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉದ್ಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಶೈನಾ ಎನ್.ಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು, "ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರು. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಶಿವಸೇನೆಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೃಪಾಲ್ ತುಮಾನೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿ, "7 ಮಂದಿ ಯುಬಿಟಿ ಸಂಸದರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಹಲವು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಹೋಳಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ ಸಂಸದರೂ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸೇರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
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