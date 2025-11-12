ETV Bharat / bharat

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರೂ ಸಬ್ - ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಾಗಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

MP SI Recruitment Exam 1 lakh 53000 Form Filled For 500 Post including Engineers PhD Holders
ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​​ಗಳಾಗಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಬಿ-ಟೆಕ್, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಆದವರಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 500 ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸುಬೇದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 153,249 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜನವರಿ 9, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

MP SI Recruitment Exam 1 lakh 53000 Form Filled For 500 Post including Engineers PhD Holders
ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ: ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಶಿವಂ ಚೌಬೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿವಂ ರಾಜಧಾನಿಯ ಲಾಲ್ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿ, ನಂತರ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನನಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹೊರಬಂದಾಗ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಟೆಕ್​ ಮುಗಿಸಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿ: ಇನ್ನು ಅಶೋಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನಿಂದ ಎಂ ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇವರು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಂ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರರಂತಹ ಸುಮಾರು 4,500 ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.

ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 306 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 500 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 377 ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐ, 28 ಸುಬೇದಾರ್ ಮತ್ತು 95 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್. ಈ 500 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 153,249 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ 306 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

4,500 ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳಿಂದ SI ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ: ಈ 150,000 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 4,500 ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 30 ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯು ಜನವರಿ 9, 2026 ರಂದು ಎರಡು ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?: ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ₹36,200 ರಿಂದ ₹1,14,800 ವರೆಗಿನ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

