ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ HIV ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಲಡ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ರಕ್ತದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ.

ರಕ್ತದಾನ
ರಕ್ತದಾನದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 4:16 PM IST

1 Min Read
ಸತ್ನಾ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸಗಿದ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 8ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ನಾಲ್ವರು ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ದಯನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಬಾಧಿತ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೂ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾಪೀಡಿತ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ರಕ್ತ ಕೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಿಂದಲೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ.ದೇವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?:

  • ರಕ್ತದಾನಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಪುರುಷ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

TAGGED:

THALASSEMIA CHILDREN
HIV POSITVE
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ
SATNA MADHYA PRADESH
HIV INFECTED BLOOD

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

