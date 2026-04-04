'ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಪಾಯಕಾರಿ': ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಚಡ್ಡಾ ತಿರುಗೇಟು
ಎಎಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ 'ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 8:31 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ(ಪಂಜಾಬ್): ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಾಘವ್, ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 'ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಕುಳಿತೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿವೆ, ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ, ಸತ್ಯವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಇದೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ರಾಘವ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 6 ಅಥವಾ 7 ಸಂಸದರು ಸ್ವತಃ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿದೆ?. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಪವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಸಹಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 105 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 50 ಸಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗದ್ದಲ ಏಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಕೂಗಾಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ?. ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯವರೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ವಿಷಯವಾದ ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದವರೆಗೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಸಂಸದೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
