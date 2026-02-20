ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ತಲುಪಿದರೂ ಬಾರದ ಸಂಸದರ ಲಗೇಜ್​; ಇಂಡಿಗೋ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ

ಬ್ಯಾಗೇಜ್​ ಸಿಗದೆ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಸದರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 1:12 PM IST

1 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್​ ತಲುಪದಿರುವ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಚೌಕ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು, "ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಸಂಸದರು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಗೇಜ್​ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇ 5237 ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ಯಾಗೇಜ್​ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಗಂಭೀರ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿ ಸಂಸದರೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಕೂಡಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್​ ಎಲ್ಬರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ರಾಮ್​ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಡು ಕಿಂಜರಪು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಟ್ಯಾಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಂಡಿಗೋದ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಎಫ್​ಡಿಟಿಎಲ್​ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರದ್ದಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

