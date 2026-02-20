ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ತಲುಪಿದರೂ ಬಾರದ ಸಂಸದರ ಲಗೇಜ್; ಇಂಡಿಗೋ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸಿಗದೆ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಸದರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 1:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ತಲುಪದಿರುವ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಚೌಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು, "ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಸಂಸದರು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇ 5237 ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಗಂಭೀರ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಸಂಸದರೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಕೂಡಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಕಿಂಜರಪು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಂಡಿಗೋದ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರದ್ದಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
