ಸಂಸದ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ: ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ
ಬಿಹಾರದ ಸಂಸದ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.
Published : July 30, 2026 at 6:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ಣಿಯಾದ ಸಂಸದ ರಾಜೇಶ್ ರಂಜನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ದೂರು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್, ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ದಮನಿತರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Lok Sabha MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav has written to the DCP, New Delhi, seeking immediate registration of an FIR after he and his family received death threats through his official website. The letter also seeks the accused's arrest and enhanced security for the MP and… pic.twitter.com/BUO3orU6Nh— IANS (@ians_india) July 29, 2026
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಂಸದರ ಪರವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವವರ ಗುರುತು, ಸ್ಥಳ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು, ಸರ್ವರ್ ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಂಸದ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
आज फिर जान से मारने की धमकी फिर मिली है— Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) July 29, 2026
पूरे परिवार को बम से उड़ाने का भी दावा किया है
पर हम जनता की सेवा के पथ से विचलित नहीं होंगे
युवाओं, छात्रों और मज़लूमों के लिए सब कुर्बान!
ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Lok Sabha MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav has written to the DCP, New Delhi, seeking immediate registration of an FIR after he and his family received death threats through his official website. The letter also seeks the accused's arrest and enhanced security for the MP and… pic.twitter.com/BUO3orU6Nh— IANS (@ians_india) July 29, 2026
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