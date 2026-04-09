ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ; ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ರಾಜಮಾತಾ ವಿಜಯರಾಜೇ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : April 9, 2026 at 6:16 PM IST
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ. ರಾಜಮಾತಾ ವಿಜಯರಾಜೇ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ETV ಭಾರತ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ : ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ರಾಜಮಾತಾ ವಿಜಯ ರಾಜೇ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸುಮಾರು 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ : 'ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಕೃಷಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ : 'ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ಜೀವಾಮೃತ, ಬೀಜಾಮೃತ ಮತ್ತು ಧನ್ಜೀವಾಮೃತಗಳಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸರಾಸರಿ ರೈತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರಾಜಮಾತಾ ವಿಜಯರಾಜೇ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಜೆರಿಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು : 'ಈ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿತ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ : ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದರೆ, ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದು ಮೂರರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ರೈತರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರೈತರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
