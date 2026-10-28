ಚೀತಾ ಮರಿ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ; ತಂಡದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರಕ್ಕೆ!
19 ತಿಂಗಳ ಚೀತಾ ಮರಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡು ಹೊಕ್ಕು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇದರ ತನಿಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 1:07 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ತಗುಲಿ 'KNG22' ಎಂಬ ಗಂಡು ಚೀತಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇದರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಚೀತಾ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಗಂಡು ಚೀತಾ 'ನಿರ್ವಾ' ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾದ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 19 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸು.
ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ: ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಚೀತಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಂಡವು ಚೀತಾ ಮರಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ತಂಡವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕುನೋ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಎತ್ತಂಗಡಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಜಯ್ ದುಬೆ, "ಈ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಚೀತಾಗಳ ಬೇಟೆ ಅಥವಾ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಡಿಎಫ್ಒ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸುಮಾರು 17 ಚೀತಾಗಳ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆ: ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಗಂಡು ಚೀತಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಅದರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಚೀತಾಕ್ಕೆ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀತಾದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಅದರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡು ಸಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಚೀತಾದ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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