ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: 65 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದೈವಿಕ ಶಿಲೆ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 8:39 PM IST
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಭೋಪಾಲ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಿಂಡೋರಿ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳು 'ಹವಳದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ' ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ದಿಂಡೋರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೈಗಾ ಸಮುದಾಯ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 'ದೈವಿಕ ಶಿಲೆ' ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಗುಚ್ಛ ಸುಮಾರು 65 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪುರಾತತ್ವ, ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಡೈನೋಸಾರ್ ಯುಗದ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಹವಳದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ವರದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾತತ್ವ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತಂಡವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆ ಕಂಡು ನಾವುಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹವಳದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪದರಗಳ ರಚನೆಯು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಹವಳದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವ ಯುಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವ ಯುಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸಾರಸ್ ನರ್ಮಡೆನ್ಸಿಸ್ (ಡೈನೋಸಾರ್ ಜಾತಿ) ಎನ್ನುವ ಜೀವಿ ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನರ್ಮದಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಡೈನೋಸಾರ್ ಯುಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದವು. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಈ ಹವಳದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಕೂಡ ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.- ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ಮಿ, ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
"ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತು. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅದರ ಅಪರೂಪದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಮದನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗರ್ಮೋಜೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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