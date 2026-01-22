ETV Bharat / bharat

ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಪತ್ನಿ ಗ್ರಾಕಾ ಮಾಚೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ದೇಶದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರಾಕಾ ಮಾಚೆಲ್ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಕಾ ಮಾಚೆಲ್
ಗ್ರಾಕಾ ಮಾಚೆಲ್ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ IANS)
January 22, 2026

ನವದೆಹಲಿ: ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗ್ರಾಕಾ ಮಾಚೆಲ್ ಅವರಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಕಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಕಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಚೆಲ್ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞೆ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು ಗ್ರಾಕಾ ಎಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾಚೆಲ್ ಅವರು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೊರಾ ಮಾಚೆಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 1986ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಚೆಲ್ ತನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಾಕಾ ಮ್ಯಾಚೆಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.

