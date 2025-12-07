ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇರುವ ಯುವತಿಗೆ ಪರ್ವತ ಏರಲು ಬೆಳಕಾದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ: ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ
ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲನಾಗಿ ನಿಂತ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನೇ ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 7, 2025 at 1:52 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): 'ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ, ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ನುಡಿ. ಈ ಮಾತಿನಂತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜೋಡಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿ ಅಂಕಿತ್ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ನವಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದವರು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇವರು, ಬಳಿಕ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳವಾದ ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಹೋಯಿತು: ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲರಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯೊಂದರ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಶ್ವತ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅವರು, 'ನನ್ನ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎದುರಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವು" ಎಂದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎದೆಗುಂದದ ಶ್ವೇತಾ ದೆಹಲಿಯ ಅಂಧ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಮ್ಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದವು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ವೇತಾಗೆ ಅಂಕಿತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ನಿರಂತರ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಛಲಬಿಡದ ಶ್ವೇತಾ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಅಂಕಿತ್ ಅವರು ಪರಿಚಯವಾದರು.
ಶ್ವೇತಾಗೆ ಅಂಕಿತ್ ಬೆಂಬಲ: ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಶ್ವೇತಾರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಕಿತ್, ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಂಕಿತ್ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾದ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ, ಇಬ್ಬರೂ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳವಾದ ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
