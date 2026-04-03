ವಿಷಪೂರಿತ ಮದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, 6 ಮಂದಿಗೆ ಕುರುಡುತನ; 15 ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 3, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 7:07 PM IST
ಮೋತಿಹಾರಿ, ಬಿಹಾರ: ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋತಿಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವುಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಜನರು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾವುಗಳು ಮದ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೋತಿಹಾರಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ಸದರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರನ್ನು ತುರ್ಕೌಲಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಚಂದು (32), ತುರ್ಕೌಲಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಯಾದವ್ (32), ಪರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಝಿ (55) ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಾಲಾಲ್ ಮಹಾತೋ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿನೋದ್ ಯಾದವ್, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಾ ರೈ ಅವರಿಂದ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
अर्धनिर्मित शराब पास का विनिष्टीकरण किया गया..— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) April 2, 2026
ಸಾವುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ SDPO: ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋತಿಹಾರಿ ಸದರ್ SDPO ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಮೋದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಚೌಕೀಪರ್ ಅಮಾನತು, ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ: ಪ್ರಮೋದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಒದಗಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ರಿಂದ 15 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸೌನಾ ಕಾವಲುಗಾರ ಭರತ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
15 ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ಹಲವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್: 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋತಿಹಾರಿಯ ಮದನ್ ರಾಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಜಫರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮೋತಿಹಾರಿಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಜನರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷಕಾರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು SDPO ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಘುನಾಥಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲಗಂಗಾ ನಿವಾಸಿ ಲೋಹಾ ಠಾಕೂರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮದನ್ ರಾಜ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ವಿಷಕಾರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಲೋಹಾ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮೋತಿಹಾರಿ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ಲಡ್ಡು ಸಾಹ್ ಎಂಬುವರು ಕೂಡಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ರಘುನಾಥಪುರ ಮತ್ತು ತುರ್ಕೌಲಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವು. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಇತರ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆರು ಶಂಕಿತ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯ ಮಾಫಿಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋತಿಹಾರಿ ಎಸ್ಪಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಭಾತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
