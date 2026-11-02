ಮರೀಚಿಕೆಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ; ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಮಗಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು 7 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದ ತಾಯಿ
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 7 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 12:56 PM IST
ವಿಜಯನಗರಂ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾದಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೂರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲ್ಲಾಪು ದುಂಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ದಾರಪಾರ್ಥಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಲ್ಲಪು ದುಂಗಡ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಜನ್ನಿ ಸುಕರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಯ್ಯ ದಂಪತಿಯ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಅವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎದೆಗುಂದದ ಸುಕರಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ದ ಕೈಚೀಲ ಹಿಡಿದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಟ್ಟಲಿರುವ ದಿಬ್ಬಗುಂಟ ಪ್ರದೇಶ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಮಗಳನ್ನು ಎಸ್. ಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಲ್ಲಪು ದುಂಗಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 6.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್. ಯೋಜನೆಯಡಿ 4.90 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 6.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಂಚಿತರಾಗಿರುವುದು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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