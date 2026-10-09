ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮಗುವನ್ನು ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಎಸೆದ ತಾಯಿ: ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿದರೂ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೊಂದ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 10:54 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗದೇ ಕಂಗೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ ಲೇಕ್ಗೆ ಎಸೆದಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಬೋವೆನ್ಪಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಮತ್ಪೇಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಬಾನಾ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪತಿಯಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಆಕೆಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ರುಕ್ಸಾನಾ (6) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಡಿಸಿದರೂ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಆದ ಶಬಾನಾ ಮಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ದುರಂತವೊಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಡೊಮಲ್ಗುಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ರುಕ್ಸಾನಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಜನ್ ಅಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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