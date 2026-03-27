ETV Bharat / bharat

ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದ ಹೆತ್ತಮ್ಮ!

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸತ್ಯವೇಡು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತ್ಯವೇಡು ಮಂಡಲದ ಎನ್.ಆರ್. ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಆಕೆಯ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ತಾಯಿ, ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿನ್ನ ಬೊಂಬಾಜಿಗುಂಟ ಮೂಲದ ದಂಪತಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಮಟಿಗುಂಟದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಗಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಹೇಮಾವತಿ ತನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಮಗು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ತೆರಳಿದ್ದ. ಹೋದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ಪತಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಗು ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇಡು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗಗೆ ದೂರು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿ ಶಿಶುವಿನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು: ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಬೇಸರದ ಜೊತೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಮ್ಮಾ, ಎದ್ದೇಳು': ಕೊಲೆಯಾದ ತಾಯಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರೋಧಿಸಿದ ಮಗು!

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.