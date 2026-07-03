ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 3, 2026 at 1:05 PM IST
ಮಾನ್ಸಾ, ಪಂಜಾಬ್: ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು, ನಂತರ ತಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಾನ್ಸಾ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ, ಅವರ ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪತಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅತ್ತಿಗೆಯಂತಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಸಣ್ಣವಳಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಒಳಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಂತಾಪ: ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದು ನಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಟಿ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಕುಲ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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