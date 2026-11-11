ನಂದಿನಿ ಬಳಿಕ ಮದರ್ ಡೇರಿ ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ: ಲೀಟರ್ಗೆ 2ರಿಂದ 4 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ
ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 11:59 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಮದರ್ ಡೇರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿರುವ ಮದರ್ ಡೇರಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 2ರಿಂದ 4 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮದರ್ ಡೇರಿ ಕಳೆದ ಮೇ 14ರಂದು ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದರ್ ಡೈರಿ ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 2ರಿಂದ 4 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಮದರ್ ಡೈರಿ ವಕ್ತಾರರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮದರ್ ಡೇರಿ ತನ್ನ ಹಾಲು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 75ರಿಂದ 80ರಷ್ಟನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮದರ್ ಡೇರಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರ 50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 58 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 72 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 76 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 62 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 54 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 56 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಡೈರಿಯ ವಹಿವಾಟು ಶೇಕಡಾ 17ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು, 20,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮದರ್ ಡೇರಿಯು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡೆತನದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಮದರ್ ಡೇರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಧಾರಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸಫಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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