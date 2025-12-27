ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ: ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ - ಮಗಳು
ತಾಯಿ - ಮಗಳು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 1:59 PM IST
ಕೃಷ್ಣ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಪುಲಪಾಡು ತಾಲೂಕಿನ ಈ ತಾಯಿ - ಮಗಳು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಭಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಕ್ರವರ್ತುಲ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಭೋಜನಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರೋಹಿತ್ಯದತ್ತ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಡಿಕಲಪುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಪುರೋಹಿತರು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೋಜನಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಾಪುಲಪಾಡುವಿನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ತಾಯಿ ಚಕ್ರವರ್ತುಲ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಬಾಪುಲಪಾಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಪುನಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಚಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
