ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ ಪಾಪಾ ರಾವ್
ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಾಪಾ ರಾವ್ ಅವರು ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 3:12 PM IST
ಚರ್ಲಾ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಸ್ತಾರ್ ವಿಭಾಗದ ಕಮಾಂಡರ್ ಪಾಪಾ ರಾವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುನ್ನಮ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಾ ರಾವ್ 12 ರಿಂದ 17 ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪಾ ರಾವ್ಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರೀಗ ಶರಣಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಕುರಿತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸಿಎಂ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಕ್ಸಲಿಸಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪಾ ರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಶರಣಾಗತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾದ 108 ನಕ್ಸಲರು (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 108 ನಕ್ಸಲರು ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, "108 ನಕ್ಸಲರು ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆರು ನಕ್ಸಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು, ಮೂರು ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಟೂನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು 18 ಪಿಪಿಸಿಎಂಗಳು, 23 ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು 56 ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ತಲೆಗೆ 3.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
101 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆ : '108 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಆರು ಎಕೆ-47ಗಳು, ಒಂದು ಎಕೆ-47 ಪಿಎಆರ್ಜಿ, 11 ಐಎನ್ಎಸ್ಎಎಸ್ ರೈಫಲ್ಗಳು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬೈನ್, ಐದು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ರೈಫಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಜಿಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 101 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಕ್ಸಲ್ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 20 ದಿನ ಬಾಕಿ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾದ 108 ನಕ್ಸಲರು