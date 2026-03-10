ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಭಸ್ಮ; 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿ ದಂಪತಿ ಸಜೀವ ದಹನ
ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 10, 2026 at 3:24 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಮತ್ತು ದಂಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ (36), ಪತ್ನಿ ಚಿತ್ರಾ (25) ಮತ್ತು ಮಗಳು ಜಯಶ್ರೀ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಡುವಾಂಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಪಾಂಡೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಮಗು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕುಟುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಲು ಹೋದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಬತ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ದಂಪತಿಯ ಶವವನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದು, ಶವಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಡುವಂಚೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಬಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
