ಸುಲೂರು ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಂಗ್​ ಕಮಾಂಡರ್​ ನಮಾಂಶ್​ ಸ್ಯಾಲ್​ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ

ವಿಂಗ್​ ಕಮಾಂಡರ್​ ನಮಾಂಶ್​ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

Mortal remains of Wing Commander Namansh Syal being kept at the Sulur Air Base in Coimbatore
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸುಲೂರು ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ (ETV Bharat)
Published : November 23, 2025 at 12:53 PM IST

ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಸಿಎ ತೇಜಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸುಲೂರು ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (IAF) ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಮಿರಾಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರದಂದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ದೀಪಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸತೀಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ರಾಯಭಾರಿ ದೀಪಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಜಿ ಸತೀಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಐಎಎಫ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಎಮಿರಾಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು" ಎಂದು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗ್ರೋಟಾ ಬಾಗ್ವಾನ್‌ನ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ, ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮೆಹರ್ ಚಂದ್, "ಈ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಮಗ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಮದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಂಗ್​ ಕಮಾಂಡರ್​ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಎಎಫ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ದುರಂತ: ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್​ ನಮನ್ಶ್; ಪತ್ನಿಯೂ ಏರ್​ಫೋರ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ

