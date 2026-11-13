'ಭಕ್ತರ ಟೀಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು': ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟಾಂಗ್
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 3:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್; ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಟೀಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, "ಭಕ್ತರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಸ್ಕ್ ಮೀ' ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು, "ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓದದಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತಾಡಿದ ಅವರು, "ಭಕ್ತರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರಿ, ಕಠೋರವಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸರಿನಾ?" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಛೇಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂದೆ ಓದುಗರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.
1975ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು 1984ರ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ಗಲಭೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ವೈಟ್ವಾಶಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕುಟುಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಸೋನಿಯಾರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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