ಬಂಗಾಳದ ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣ, ಕಾಂಡೋಮ್, ಎಸಿ ರೂಮ್ ಪತ್ತೆ!
ಬಂಗಾಳದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 11, 2026 at 1:16 PM IST
ಕಾಂಚ್ರಾಪಾರಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಕಾಂಚ್ರಾಪಾರಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಸಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಜಮೆ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಂದೀಪ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಚೇರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಮೇರಾವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಏಕೆ?: ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದಾಳಿ ವೇಳೆ 1.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ನಗದನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೂವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಕಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೇ ತಡಕಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾಲೆ: ಬಿಜ್ಪುರದ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಬೋಧ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚ್ರಾಪಾರಾ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಬೋಧ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಎಸಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಜ್ಪುರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಂದೀಪ್ ದಾಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು: ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಕಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಆ ಕೊಠಡಿಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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