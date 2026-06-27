ಗಾಜಾ ನರಮೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಸೋನಿಯಾ: ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರೆದು ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ
ಗಾಜಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಾಮೌನವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 27, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 2:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗಾಜಾ ನರಮೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಮೌನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡನೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ ದೂರವಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Congress Parliamentary Party Chairperson, Smt. Sonia Gandhi's evocative piece calling out Modi Govt's silence and inaction for our Palestinian brothers and sisters whose children have been brutally targeted is a stark reminder of how our current foreign policy has alienated our… pic.twitter.com/VSWCA0qJPv— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 27, 2026
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚೈತನ್ಯವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಡಳಿತದ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕ್ರೂರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಮೌನವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಳವಳ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತಾದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ನರಮೇಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಎಸ್ ಮುರಳೀಧರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅದೇ ಆಯೋಗವು, ಇಸ್ರೇಲಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
94 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವಿನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರಾಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 44,000 ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಜೀವನ್ಮರಣದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪ್ರತಿಶತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹುಡುಗರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗಳು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗಾಜಾದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪ್ರತಿಶತ ಶಾಲೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 300 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಭಯಾನಕ, ಭಯಂಕರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಅನುಕಂಪದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಯಕರು ಗಾಜಾದ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ ಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕ್ರೂರ ಅಭಿಯಾನ ವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿರೋಧದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು - ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳ ಉದಾಸೀನತೆಯ ನಂತರ ಅವರ ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 1948ರ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ ಸಮಾವೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶಗಳು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನರಮೇಧವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ ಎಂದೂ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಖಂಡಿಸಿರುವ ನಡುವೆಯೂ, ಭಾರತವು ಮೌನವು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದ್ ರಜಬ್ ಅವರ ದುರಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನರಮೇಧದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 335 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಾ ನಗರದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ, ಆಕೆಯ ಆರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು, ಅರೆವೈದ್ಯರು ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೃತ ದೇಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಳು . ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅರೆವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ - ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಲೇಖನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಲೇಖನವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕೀಯದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ಬಗ್ಗೆ ನೈತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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