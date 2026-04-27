ಪ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ; ಮೋದಿ

ನಾರ್ತ್​ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)
By PTI

Published : April 27, 2026 at 3:19 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮೇ 4ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾರ್ತ್​ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಾಕ್‌ಪುರ​ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಂಡಿಕೇಂಟ್​ ರಾಜ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಮೇ 4ರ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಜನದ್ಘೋರದ ಮಧ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬರಾಕ್‌ಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 1857ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದೀಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಟಿಎಂಸಿ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ಗಳು ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಚ್ಛಾ ಬಾಂಬ್​ಗಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್​ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್​ ರಾಜ್ಅನ್ನು ಮಣಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಬದಲಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿಯ ಏಕೈಕ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 79 ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆ: ಎನ್‌ಐಎಯಿಂದ ತನಿಖೆ

ಪ.ಬಂಗಾಳ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ: ಇಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯ, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

