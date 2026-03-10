ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ: ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮಧ್ಯಂತರ CEO ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ನಡುವೆ ಇಂಡಿಗೋ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 300,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು.
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಏರ್ಲೈನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಟರ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಆರೈಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾಟಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂಡಿಗೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ ನಾನು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಬರ್ಸ್, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯದ ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಸಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬವು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರ ನಡುವೆ ಇಂಡಿಗೋ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,900 ಇತರ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 300,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
