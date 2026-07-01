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ಜುಲೈ 20ರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ (ಸಿಸಿಪಿಎ) ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Monsoon Session Of Parliament Likely From July 20
ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 10:35 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೇ ಜುಲೈ 20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ (ಸಿಸಿಪಿಎ) ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಗಳು 20 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆದ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಹ ಇವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಂಡಾಯವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಕೋರಿರುವ 20 ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಆರು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮತ್ತು ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸದರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್​ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

2026ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಎಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಮೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂಸದೀಯ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ (ಜೆಪಿಸಿ) ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಅನೆಕ್ಸ್ (ಪಿಹೆಚ್‌ಎ)ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯು ಸಂವಿಧಾನ (151ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2025, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮರುಸಂಘಟನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2025 ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2025 ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಸಭೆಯು ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು.

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MONSOON SESSION FROM JULY
MONSOON SESSION OF PARLIAMENT

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