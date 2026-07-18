ಸಂಸತ್ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎನ್ಡಿಎ ಕಣ್ಣು: ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ್ದೇ ಚಿಂತೆ!
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದೇ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಜ್ಞ ಪಿಡಿಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 7:34 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂವಿಧಾನ (131 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ಸಂವಿಧಾನ (129 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನವು ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಸದೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಜ್ಞ ಪಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹಾಜರಿರುವ ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ 368 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಜರಿರುವ ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎನ್ ಡಿಎಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವ ಸವಾಲು ಕೂಡಾ ಹೌದು.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ (131 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 543 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 850 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
2026ರ ನಂತರದ ಜನಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುವಿಂಗಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸನವು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಶಾಸನವು ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 65.78 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 65.55 ರಷ್ಟು ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ: ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ (129 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ವಾದಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 83, 85, 172, 174 ಮತ್ತು 356 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ, 130 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವರು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನು ಹಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (FCRA), ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಡೆಯುವ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ FCRA ನೋಂದಣಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಧಿ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧೇಯಕಗಳು: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಸೂದೆ, ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹದಿನೆಂಟನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಂಟನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2026, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಖ್ಯೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2026, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2026, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2026 ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2026 ಸೇರಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2026 ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮಸೂದೆ, 2025 ಎಂಬ ಎರಡು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
NDA's Numerical Challenge (ETV Bharat)
ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸವಾಲು: ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಎನ್ಡಿಎ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಎನ್ ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 293 ಸಂಸದರಿದ್ದ ಎನ್ಡಿಎ ಬಲವು, ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 319ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬಸಿರ್ಹತ್, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಸದನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ 540 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 360 ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 298 ಮತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೂರನೇ 2ರಷ್ಟು ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 54 ಮತಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಈಗ ಸುಮಾರು 348 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಎಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಕೊರತೆ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (ಎನ್ಸಿಪಿಐ) ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ಡಿಎಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ 20 ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು ಎನ್ ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಶಿವಸೇನೆಯ (ಯುಬಿಟಿ) ಆರು ಸಂಸದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಎನ್ ಡಿಎ ಬಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಡಿಎಂಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಯ್ದ ಶಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ 22 ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬೆಂಬಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ: ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 242 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ 141 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 10 ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಸುಮಾರು 151 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸರಳ ಬಹುಮತದ 121 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿದರೂ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 163 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ 12 ಮತಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ.
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