ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಮುಗಿದ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದವು.
Published : August 13, 2026 at 1:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ, ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಪವನ್ ಖೇರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಟಿಕೆ ಕೋತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರು, "56 ಇಂಚಿನ ಛೋಟಾ ಬಂದರ್, ಜಲ್ದಿ ಆವೋ ಸದನ್ ಕೆ ಅಂದರ್" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಇಮ್ರಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್ಗಢಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೇ ಸಂಸತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರವೇ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಏಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ? ಅದು ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಚರ್ಚೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸದನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
"ಲೋಕಸಭೆಯು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮದನ್ ರಾಥೋಡ್, ಎಲ್ಒಪಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ. ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ತಂಭವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೇ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವು ಸದನ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು.
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