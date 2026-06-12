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ಮಾನ್ಸೂನ್​​ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು: ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಬಾಕ್ಕೆ ಆಗಮನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್

ಮಾನ್ಸೂನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುವುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Monsoon messenger Asian Openbill Stork migratory birds arrive in Kanki of Korba, green net to protect eggs, fencing to protect from civets
ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಬಾಕ್ಕೆ ಆಗಮನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 3:28 PM IST

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ಕೊರ್ಬಾ, ಛತ್ತೀಸ್​​​ಗಢ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ.

ಓಪನ್‌ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಒಡೆಯದಂತೆ, ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬರ್‌ಬಿಜ್ಜು (ಸಿವೆಟ್‌ ಬೆಕ್ಕು) ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಸೂನ್​​ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಜನರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಡೆಯುವ (ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟರ್) ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಬಾ ವನ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Monsoon messenger Asian Openbill Stork migratory birds arrive in Kanki of Korba, green net to protect eggs, fencing to protect from civets
ಮಾನ್ಸೂನ್​​ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಕನಕೇಶ್ವರ ಧಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ: ಕೊರ್ಬಾದ ಕನಕೇಶ್ವರ ಧಾಮವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಧಾಮ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿವಾಸಕ್ಕೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ - ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಏಷ್ಯನ್ ಓಪನ್‌ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲವನ್ನು ಈ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ.

Monsoon messenger Asian Openbill Stork migratory birds arrive in Kanki of Korba, green net to protect eggs, fencing to protect from civets
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಾಲ್​ ಪೇಂಟ್​ (ETV Bharat)

ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಓಪನ್‌ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಕಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರಲು ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುವುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Monsoon messenger Asian Openbill Stork migratory birds arrive in Kanki of Korba, green net to protect eggs, fencing to protect from civets
ಏಷ್ಯನ್​ ಓಪನ್​ ಬಿಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೆಟ್​ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಹಸದೇವ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ: ಕೊರ್ಬಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಕಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಸದೇವ್ ನದಿಯ ದಡ, ಪೀಪಲ್ ಮರಗಳು, ದೂರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಹೊಲ - ಗದ್ದೆಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವುಗಳ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದಾಗಿ ಇವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Monsoon messenger Asian Openbill Stork migratory birds arrive in Kanki of Korba, green net to protect eggs, fencing to protect from civets
ಮಾನ್ಸೂನ್​​ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಏಷ್ಯನ್ ಓಪನ್‌ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಕಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬರ್‌ಬಿಜ್ಜುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಬಾ ಅರಣ್ಯ ಮಂಡಲದ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MIGRATORY BIRDS KANKI
ASIAN OPENBILL STORK
ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್
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