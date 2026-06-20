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ಉತ್ತರ ಭಾರತದತ್ತ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಮಾರುತಗಳು: ಇಂದಿನಿಂದ ದೆಹಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಮಾರುತಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು Ankita Kumari ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 1:42 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾಗದತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಗುರ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ಇರಲಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ ದಿನವಿಡೀ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುಮಾರು 41% ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 42.6 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಗಾಳಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಾಗಿಸುವ ಗಾಳಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಮಳೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 24-28 ರ ನಡುವೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ತರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಡಾ. ಹಿಶ್ಮಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು: ಇಂದಿನಿಂದ- ಜೂ. 22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 20-24 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾ, ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇಂದು ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ (ಜೂನ್ 20-21) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಏಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರದೇಶವಾರು ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತ: ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ-ಲಡಾಖ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ) ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಭಾರತ: ಇಂದಿನಿಂದ ಜೂನ್​ 25 ರವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ವಿದರ್ಭ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 50 - 60 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 70 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಭಾರತ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಗಂಗಾ ತಟದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 2-4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ: ಇಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ: ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕಚ್, ಕರಾವಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಕೊಂಕಣ) ಮತ್ತು ಗೋವಾ, ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜೂನ್ 20 ರವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ಇಂದಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವು ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾನಂ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

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