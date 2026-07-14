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ಈಶಾನ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಜನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ANI

Published : July 14, 2026 at 11:49 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಹವಾಮಾನವೂ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಜನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಭಜನೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದ್ದು, ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಎನ್​ಐಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಖಿಲ್​, ದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಾರ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಇಂದು ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜುಲೈ 15ರಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ: ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದಿನ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಟ್ಟಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿಯು ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಜನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಐಎಂಡಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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