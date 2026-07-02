ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಬ್ಬರ: ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ 6 ಜನರು ಬಲಿ, 10 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ; ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್
ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು - ನೋವು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 2:13 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೂಕುಸಿತ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದ ಮೊದಲ ಮಳೆಯೇ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದುರಂತವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಮಳೆಗಾಲದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಮೊದಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 10 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುನೋವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕುಲ್ಲು, ಕಾಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ 35 ರಸ್ತೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್: 127 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತ: ರಾಜ್ಯದ 35 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, 18 ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಉನಾ, ಸಿರ್ಮೌರ್ ಮತ್ತು ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಜೆ ರದ್ದು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ರಜೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಂದೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟು 17,243 ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ 4,828 ಬಹು-ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು 11,137 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದಾಸ್ತಾನು: ಮಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಲವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 92 ಡೋಜರ್ಗಳು, 211 ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು, 84 ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳು, 124 ರೋಡ್ ರೋಲರ್ಗಳು, 181 ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು, 150 ಬಹು-ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 152 ತಪಾಸಣೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವ್ಯಾನ್ಗಳು, ಕಲ್ಲು ಕ್ರಷರ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿ 41,849 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ: ಪ್ರವಾಹ, ಮೋಡ ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಸೇತುವೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಇಲಾಖೆಯು ಆರು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸೇತುವೆಗಳು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಂಚಾರ ಹರಿವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಇ. ಎನ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಥುನಾಗ್ನಲ್ಲಿ 11 ಸದಸ್ಯರ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ನಿಯೋಜನೆ: ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಥುನಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೆರಾಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ನಿಂದ 11 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಥುನಾಗ್ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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