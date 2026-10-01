ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಂತ್ಯ, ಶೇ 13ರಷ್ಟ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ತೀವ್ರ ಬಾಧಿತವಾದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ!
ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 1:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ, ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2026ರ ಹಂಗಾಮನ್ನು ಅಲ್ಪ ಬರದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಮಾರು 65ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಿದ್ದು, ಆರಂಭವು ಮಂದವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು 101ರಷ್ಟು ತಲುಪಿತಾದರೂ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 84% ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿತು.
ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವೂ ಮುಖ್ಯ; ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 24ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ - ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಮಳೆಯ ಸುಮಾರು 97ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 94ರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದಿದ್ದು ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೋ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ: ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಏರಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ ಎಲ್ ನಿನೋ, ಈ ಹಂಗಾಮಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೀಕರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ ನಿನೋ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಬರಗಾಲದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವವು ಬಲವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ವಸಂತಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಸಮಯ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೃಷಿ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟದ ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂದಾಜಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಂಗಾರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಗುರುದಾಸ್ಪುರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಮುಜಾಫರ್ನಗರ, ಅಲಿಗಢ, ಧೋಲ್ಪುರ, ಉದಯಪುರ, ದೀಸಾ ಮತ್ತು ನಲಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆಕಾಶವು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಪಮಾನವು ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪೂರ್ವ - ಮಧ್ಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ವಾಯು ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಸರಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತರ - ದಕ್ಷಿಣದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಅ. 4 - 5ರಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 5 -6 ರಂದು ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಂಗಾ ತೀರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ಉಪ - ಹಿಮಾಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹಾಗೂ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3-4 ರಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1-2 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1-2 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಗುಡುಗು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಯಾನಂ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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