ಕಾಶ್ಮೀರದ 2 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಇರಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ

2 ಸಾವಿರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್​​ನ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​, ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 8:28 PM IST

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಇರಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಈಗ, ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನತಾ ದಂಗೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಭದ್ರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾರತೀಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈದ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ 2 ಸಾವಿರ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀಗರೂ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರ ಕರೆತರಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ದಂಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಪೋಷಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ 2 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಗರ ಮೂಲದ ಅಫ್ರೋಜಾ ಶಫಿ ಎಂಬವರು, ತನ್ನ ಮಗಳು ಅರಾಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣವೂ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಬಂದ್​ ಆಗಿದೆ. ಡಾಲರ್‌ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ವಿಮಾನಗಳ ದರ: ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 25 ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಂಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದರೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್‌, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ವಿರೋಧಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ನಂತರ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಬಂಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ 9 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 17 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಸೀಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್‌ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ.

