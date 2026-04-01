ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಕೀಚಕರು: ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಪೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

WOMAN MOLESTATION IN NALANDA
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 8:45 PM IST

ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ, ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರ ಗುಂಪೊಂದು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದೊಯ್ದು, ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅನಾಚಾರ ಮೆರೆದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾರದೇ, ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರ್ಸರೈ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೀಚಕರು: ಘಟನೆಯು ಮಾರ್ಚ್​ 26 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಾತ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎದುರಿಗೇ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ಆಕೆಯನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆ, ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಾಲು ತರಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರು ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ: ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ನೂರ್ಸರೈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಹೆಸರನ್ನು ಆಕೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

