ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮೋದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ್ರು : ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು, ಈಗ ಎನ್ಡಿಎ ಸಖ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
By ANI
Published : March 18, 2026 at 5:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ "ದಣಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ 54 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಖರ್ಗೆ, "ನನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಪರಿಚಯ 54 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ, ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 'ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ್ರು' ('ವೋ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹುಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಕಿಯೇ, ಶಾದಿ ಮೋದಿ ಸಹಾಬ್ ಕೆ ಸಾಥ್'.)" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಮತ್ತು "ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮವಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಗಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗೌರವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸದನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ನಾಯಕರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಹೆಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಠಾವಳೆ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ. ಅಠಾವಳೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ 37 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠಾವಳೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ, ತಿರುಚಿ ಶಿವ, ಅಮರೇಂದ್ರ ಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 37 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 37 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಶಾಸಕರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯು ಎನ್ಡಿಎ ಬಿಹಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಎನ್ಡಿಎ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್, ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ, ಜೆಡಿಯು ಸಂಸದ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಿವೇಶ್ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುಜೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಡಿಯ ಸಂತ್ರಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿಲೀಪ್ ರೇ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
