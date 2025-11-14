Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ - ನಿತೀಶ್ ಜೋಡಿ ಕಮಾಲ್: ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಾಧನೆ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ-ನಿತೀಶ್ ಜೋಡಿ ಕಮಾಲ್
ಮೋದಿ-ನಿತೀಶ್ ಜೋಡಿ ಕಮಾಲ್ (ANI)
author img

By PTI

Published : November 14, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಾಧನೆಯನ್ನು "ಐತಿಹಾಸಿಕ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ" ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 203( ಸಂಜೆ 5:13ರ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಪ್ರಕಾರ) ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತವು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರು "ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್" ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು "ಐತಿಹಾಸಿಕ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ಮೋದಿಜಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯ: X ಹ್ಯಾಂಡಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಅನಿಲ್ ಬಲುನಿ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಸಹ ಬಲುನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನೆಹರೂಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ರಾಹುಲ್ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ: 95 ಸೋಲುಗಳು, ಪರಂಪರೆ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೂ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು! ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ತಮ್ಮ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ NDAಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ BJPಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಜನರು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು NDA ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ X ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BJP ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ, "ಲಾಲು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ "ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​ "ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ: ದಿಲೀಪ್​ ಜೈಸ್ವಾಲ್​

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್: ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಸಕ್ಸಸ್​​ ಮಂತ್ರಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ? ​

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ; 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್..ಯಶಸ್ಸಿಯಾದ ಚೌಕಾಶಿ!

TAGGED:

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2025
BIHAR ELECTION RESULT 2025
BJP HAILS NDAS PERFORMANCE
MODI NITISH PAIR A HIT IN BIHAR
MODI NITISH PAIR HIT IN BIHAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.