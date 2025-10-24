ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
Published : October 24, 2025 at 7:29 PM IST
ಸಮಸ್ಟಿಪುರ್/ಬೇಗುಸರಾಯ್(ಬಿಹಾರ): ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಟಿಪುರ್ ಮತ್ತು ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿರುವ ಜನರು ಆರ್ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮತದಾರರು ದೂರವಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬಣವನ್ನು 'ಒಡೆದ ಬಣ'ವೆಂದ ಮೋದಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿ(ಯು), ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ನೇತೃತ್ವದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ ಸೇರಿದ 'ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ' ಎಂದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
VIDEO | Samastipur: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) addresses a public rally, saying, " the entire bihar is saying - ‘phir ek baar nda sarkar, phir ek baar su-shashan sarkar, jungle raj waalon ko door rakhega bihar.’"#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2025
(Full… pic.twitter.com/fSMM0tV7HP
ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಜನ್ ನಾಯಕ್ (ಜನ ನಾಯಕ) ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಜನನಾಯಕ' ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಮೋದಿ, ಎನ್ಡಿಎ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರ್ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಡ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು, ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
VIDEO | Samastipur: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) addresses a public rally, saying, " ...where 'lathbandhan' are trying to target and finish one another, nda workers must work together, and we must repeat the success of maharashtra and haryana."#BiharElections2025… pic.twitter.com/vrVOg4lKaK— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2025
ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಬಣವನ್ನು ಮಹಾಲತ್ಬಂಧನ್ (ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ) ಎಂದು ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
