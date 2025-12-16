ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಭೇಟಿ ಫಲಪ್ರದ; ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರತ - ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
Published : December 16, 2025 at 3:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಜೋರ್ಡಾನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶುದ್ದ ಇಂಧನ, ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕುಮಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2 ಆಹ್ವಾನದದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮ್ಮಾನ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಬಳಿಕ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಮನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತ ಜೋರ್ಡನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
These outcomes mark a meaningful expansion of the India-Jordan partnership.— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025
Our cooperation in new and renewable energy reflects a shared commitment to clean growth, energy security and climate responsibility.
Collaboration in water resources management and development will… https://t.co/SYbOTkd4B2
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತ- ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು ಶುದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಹಯೋಗವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜಲ ಭದ್ರತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋರಾ ನಡುವಿನ ಅವಳಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025- 2029ಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಜನರಿಂದ ಜನರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಿಷ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀನಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ರಾಜಕುಮಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2 ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭೇಟಿ ವೇಳೆ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಅವರ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 75 ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಮ್ಮಾನ್ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ; ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಫರ್ ಹಸನ್