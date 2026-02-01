ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 11:12 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 11:38 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಖರ್ಗೆ, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಆಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
In this #UnionBudget, the Modi Government cannot hide behind the excuse of ‘legacy’. Their own legacy has pushed the economy into an unprecedented mess.— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 31, 2026
Will this Budget offer real solutions to the multiple economic indicators that are now in free fall? pic.twitter.com/dDo2MrYFkL
ಈ ಬಾರಿಯ #UnionBudget (ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್)ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಂಪರೆಯ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪರಂಪರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಬಹು ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಘೇಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ; ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಘೇಲ್, ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ರಜಾದಿನ ಮತ್ತು ರವಿದಾಸ ಜಯಂತಿ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏಕೈಕ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್; ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮಧುರೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ 3,112 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.