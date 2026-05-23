ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ದುಬಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೋದಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್​ ದರವನ್ನು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೆಂಡಕಾರಿದೆ.

"Modi govt looting citizens, only cares about profits of oil companies": Congress laments fresh fuel price hike
By ANI

Published : May 23, 2026 at 12:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 10ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ದುಬಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೋದಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್​ ದರವನ್ನು ಕಳೆದ 9 ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆಯನ್ನು 94 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್​ ಬೆಲೆಯನ್ನು 95ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಮೋದಿ ಕೇವಲ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಜನರಿಂದಲೇ ಲೂಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೀಗೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡಿಸೇಲ್​ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್​ಜಿ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆಯ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಜಗತ್ತು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಏರಿಕೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಮೇ 15 ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ತಲಾ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೇ 19 ರಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 90 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಮತ್ತೆ 94 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

