ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಉಳಿತಾಯ ಸುಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿದೆ: ಖರ್ಗೆ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Mallikarjun kharge
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (PTI)
Published : May 25, 2026 at 12:42 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ 'ದೈನಂದಿನ ದರೋಡೆ'ಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂಧನ ಲೂಟಿಯ ದೈನಂದಿನ ದಾಳಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಏರಿಕೆ! ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 7.35 ರೂ. ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 7.53 ರೂ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸುಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2004 ಮತ್ತು 2014ರ ನಡುವೆ ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.175.34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 71.41 ರೂ. ಇದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 102.12 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಶೇ.43.01ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 56.71 ರೂ.ಗಳಿಂದ 95.20 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಶೇ. 67.87ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ 1,000 ರೂ.ಗಳ ಲೂಟಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು HPCL, BPCL ಮತ್ತು IOC ಷೇರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 5.8%, 4.44% ಮತ್ತು 3.90% ರಷ್ಟು ಏರಿವೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಿಎನ್ಎ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೂ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳವರೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಸ್ತರವೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೂಟಿಯ ಹೊರೆ ಹೊರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 15ರಂದು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 7.5 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

