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ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಹೇಡಿತನ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ: ಸೋನಿಯಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂವಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರೆಗೂ ಈ ಮಾದರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"Modi Government's handling of student protests amounts to cowardice and wanton cruelty": Sonia Gandhi
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ (ANI)
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By ANI

Published : July 24, 2026 at 10:33 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಡಿತನ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ದೇಶದ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪೊಲೀಸರ ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 20ರಂದು ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಕಡೆಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಪಮಾನಕರ ದಿನವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಈ ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಸಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ದೇಶ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ ದೇಹಗಳು ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕು. ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಮಾತುಕತೆಗಿಂತ ಹಿಂಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂವಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರೆಗೂ ಈ ಮಾದರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಂವೇಶನಾರಹಿತವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನೈತಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಶೋಚನೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿನ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಎಸಗಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯವು ಈ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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